Conferenza stampa Chivu | ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro in vista della sfida contro la Fiorentina

Il tecnico nerazzurro terrà una conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. La conferenza è stata programmata per una data specifica, che sarà comunicata in seguito. Durante l'incontro con i giornalisti, il tecnico discuterà delle ultime novità sulla squadra e sull'imminente sfida. La conferenza stampa rappresenta l'appuntamento principale prima della partita di campionato.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu, svelata la data dell’incontro con la stampa per il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Dopo il pareggio contro l’Atalanta a San Siro, l’ Inter si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina per una trasferta che si preannuncia caldissima. La partita, valida per la 30ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 22 marzo alle 20:45. Alla vigilia della sfida di campionato, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle 14:30, un momento cruciale per capire come il tecnico intenda gestire le rotazioni in vista del finale di stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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