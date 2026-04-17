Veroli piange Roberto Magnante volto noto del territorio

La comunità di Veroli si trova a piangere la scomparsa di Roberto Magnante, che aveva 62 anni. La notizia è stata diffusa dopo che l’uomo è deceduto presso l’ospedale Fabrizio Spaziani. Magnante era un volto noto nel territorio e la sua perdita ha suscitato dolore tra i residenti. La città si prepara a ricordarlo con un momento di raccoglimento.

La comunità di Veroli è in lutto per la scomparsa di Roberto Magnante, venuto a mancare all’età di 62 anni presso l’ospedale Fabrizio Spaziani.Audioprotesista apprezzato e figura molto conosciuta in città, Magnante si era distinto negli anni per il suo impegno costante nel sociale e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Veroli: 200 idee per un nuovo volto graficoVeroli si prepara a indossare un nuovo volto grafico che racchiude il suo passato e guarda al futuro. San Felice piange Roberto Gavioli, artista del legno. Shock per l'infortunio mortaleL?incidente di stamane ha tolto la vita ad un artigiano molto amato, protagonista dei grandi eventi di rievocazione cinematografica.