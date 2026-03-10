Veroli | 200 idee per un nuovo volto grafico

A Veroli, sono state raccolte circa 200 idee per creare un nuovo volto grafico che rappresenti sia il passato che il futuro della città. La proposta coinvolge diverse persone e gruppi, con l’obiettivo di rinnovare l’immagine locale e riflettere la sua identità. La fase di confronto e selezione delle proposte è attualmente in corso.

Veroli si prepara a indossare un nuovo volto grafico che racchiude il suo passato e guarda al futuro. La proposta vincitrice del concorso di idee è stata ufficialmente presentata venerdì scorso nella Sala Trulli della cittadina laziale. Oltre duecento proposte arrivate da ogni angolo d’Italia hanno dimostrato quanto sia sentita la necessità di rinnovare l’immagine di questo territorio. Il progetto selezionato è opera di Alessia D’Aniello, la cui visione è stata premiata per la capacità di sintesi tra storia e proiezione futura. La vittoria nel cuore dei Monti Ernici. Nel contesto dell’alta valle del Sacco, la scelta ricade su un linguaggio visivo essenziale fatto di colori e forme pulite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

