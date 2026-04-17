Velasco shock | il pregiudizio che uccide i giovani talenti in Italia

Durante un convegno organizzato dal Foglio, l’allenatore della nazionale femminile di pallavolo, campione olimpica e mondiale, ha criticato la gestione dei talenti in Italia. Ha espresso preoccupazione per il pregiudizio che, secondo lui, contribuisce a far perdere occasioni ai giovani atleti. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente.

Durante un recente convegno organizzato dal Foglio, il tecnico della nazionale femminile di pallavolo, campione olimpica e mondiale, Velasco ha lanciato un monito durissimo sulla gestione dei talenti in Italia. Il punto centrale del discorso riguarda l'assenza di fiducia verso le nuove leve, citando come esempio il caso di Yamal, che nel sistema italiano non troverebbe spazio. Il pregiudizio generazionale che frena il talento Secondo quanto espresso da Velasco, esiste una barriera culturale che .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Velasco shock: il pregiudizio che uccide i giovani talenti in Italia Notizie correlate Il manifesto di Velasco: “In Italia Yamal non giocherebbe, i giovani non piacciono”Velasco lo aveva già detto un anno fa, lo ha ripetuto ieri al convegno del Foglio sullo sport. Orrore in Italia, uccide il padre con un cacciavite: tutti sotto shockUn’ombra densa si è allungata improvvisamente su una vita fatta di fatiche quotidiane e di una quiete conquistata con il tempo.