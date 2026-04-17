Un’anziana donna di 85 anni, cittadina francese, è rimasta in stato di fermo per 16 giorni presso le strutture dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Dopo questo periodo, è stata rimpatriata e fatta rientrare in Francia. La donna, vedova, è stata trattenuta in stato di detenzione negli Stati Uniti prima di tornare nel suo paese. La vicenda ha suscitato attenzione sulle procedure di fermo e rimpatrio di persone anziane.

Un’anziana francese di 85 anni, rimasta in stato di fermo da parte dell’Immigration and Customs Enforcement ( Ice ) per 16 giorni, è rientrata oggi in Francia. Il ministro degli Esteri transalpino, Jean-Noël Barrot, ha annunciato il ritorno della donna, Marie-Thérèse Ross-Mahé, ai giornalisti, dichiarando che nel suo caso si erano verificati “atti di violenza ” che hanno destato preoccupazione nel governo francese. “L’importante è che sia tornata in Francia, e questo ci dà piena soddisfazione”, ha affermato. Ross-Mahé è stata accolta all’ aeroporto Paris-Charles de Gaulle dai suoi tre figli. Indossava ancora gli abiti carcerari – scarpe arancioni, pantaloni della tuta e un maglione grigio – sporchi e pieni di strappi, secondo quanto riferito da uno dei figli.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vedova di 85 anni detenuta dall’Ice per 16 giorni

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