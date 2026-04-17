La Città del Vaticano annuncia l’obiettivo di trasformare tutta la propria flotta veicolare in elettrica entro il 2030, con l’intento di raggiungere la neutralità climatica. La decisione si inserisce in un processo di cambiamento volto a modificare radicalmente il sistema di mobilità all’interno dello Stato più piccolo del mondo. L’obiettivo è di sostituire i mezzi attuali con modelli a zero emissioni, favorendo una riduzione delle fonti inquinanti.

La Città del Vaticano punta alla neutralità climatica entro il 2030 attraverso una trasformazione radicale della propria mobilità. Lo Stato più piccolo del mondo ha stretto un accordo strategico con Elli, la divisione del Gruppo Volkswagen specializzata in soluzioni energetiche e ricarica, per convertire l’intera flotta ufficiale in veicoli a impatto climatico zero. Il piano non si limita al semplice rinnovo dei mezzi, ma mira a strutturare un ecosistema digitale capace di gestire l’intera operatività energetica. Dopo aver introdotto nel 2024 circa 40 unità della gamma Volkswagen ID. e aver ampliato il parco auto nel 2025 con nuovi modelli commerciali elettrici, l’obiettivo si sposta ora sulla gestione intelligente dell’energia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaticano verso il green: flotta 100% elettrica entro il 2030

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