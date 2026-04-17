I Democratici hanno presentato una richiesta di impeachment nei confronti di Hegseth, accusandolo di aver commesso abusi di potere e crimini di guerra. La procedura si basa su specifiche accuse legali rivolte all’indagato, che coinvolgono comportamenti ritenuti illeciti durante il suo operato. La richiesta è stata presentata in un contesto in cui si discute di responsabilità e conformità alle norme legali applicabili.

I democratici chiedono l’impeachment di Hegseth accusandolo di abuso di potere, crimini di guerra e altri gravi illeciti. La risoluzione, presentata alla Camera, si concentra soprattutto sulle operazioni in Iran, lo scandalo Signalgate e la presunta cattiva condotta personale del segretario alla Difesa. Pur non avendo alcuna possibilità di essere approvata in Congresso, segnala il nuovo bersaglio dei dem nell’amministrazione. In precedenza il partito aveva spinto per l’impeachment dell’ex segretaria alla Sicurezza Interna Noem e dell’ex procuratrice generale Bondi, entrambe rimosse da Trump negli ultimi mesi.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usas, Democratici chiedono l’impeachment di Hegseth

Rep. Ilhan Omar, other Democrats call to fire Hegseth over Iran conflict

Notizie correlate

Impeachment contro Hegseth: i Democratici lanciano 5 accuse graviI membri democratici della Camera dei Rappresentanti intendono presentare in data odierna cinque diversi articoli di impeachment nei confronti del...

Usa, i democratici presentano una risoluzione d’impeachment contro HegsethI democratici della Camera Usa presenteranno cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, accusandolo di abuso di...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Crimini di guerra e abuso di potere, i dem Usa chiedono l’impeachment per Hegseth; Stati Uniti, abuso di potere e crimini di guerra: i dem chiedono l’impeachment per Hegseth; Unfit in chief I democratici si sono svegliati, e hanno capito che Trump non può restare alla Casa Bianca; I Dem chiedono l'impeachment del capo del Pentagono Hegseth: abuso di potere e crimini di guerra.

I Dem chiedono l'impeachment del capo del Pentagono Hegseth: abuso di potere e crimini di guerraPresentata mozione alla Camera. Un gesto simbolico, ha scarse probabilità di essere approvata. Per Trump si valuta il 25esimo emendamento ... rainews.it

Hanina Homestay, Kuala Kangsar Perak - USAS facebook