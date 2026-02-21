Uomini e Donne Cristiana criticata per il suo aspetto fisico | interviene Ernesto

Cristiana Anania ha ricevuto commenti negativi sul suo aspetto fisico sui social, scatenando la reazione di Ernesto Passaro. La coppia, nata nel programma Uomini e Donne, si confronta pubblicamente sui social, affrontando critiche e commenti. Recentemente, Ernesto ha deciso di intervenire per difendere la compagna, sottolineando la bellezza naturale di Cristiana. La discussione si è accesa in rete, attirando l’attenzione di molti follower.

Cristiana Anania sta vivendo settimane intense dopo Uomini e Donne, tra la relazione con Ernesto Passaro e una presenza social sempre più seguita. Proprio su TikTok, però, un contenuto leggero si è trasformato in polemica. L'ex tronista ha pubblicato un video make-up mostrando il viso struccato all'inizio, e tra i commenti è comparsa una frase che l'ha infastidita. Da lì è partito uno sfogo che ha coinvolto anche il suo fidanzato conosciuto nel trono classico.

