Uomini e Donne chi è Simona | cognome età lavoro e social

Simona, una delle nuove protagoniste del trono over di Uomini e Donne, ha attirato l’attenzione del pubblico grazie alla sua conoscenza con Sebastiano Mignosa. Ha un’età di circa 45 anni e lavora come insegnante. Sul suo profilo social condivide momenti della sua vita quotidiana e alcune immagini legate alla trasmissione. La sua presenza nel programma ha portato nuovi spunti alla dinamica del trono over.

Tra i nuovi volti di Uomini e Donne, Simona è diventata protagonista del trono over grazie alla conoscenza con Sebastiano Mignosa. La dama ha attirato l’attenzione del pubblico nelle ultime puntate, anche per la decisione di lasciare il programma insieme al cavaliere. Ecco cosa abbiamo scoperto sulla sua vita privata: cognome, età, lavoro, profilo Instagram e curiosità. Rivelazione clamorosa di Ernesto Passaro su Sara Gaudenzi Uomini e Donne: Simona Cannata e il colpo di fulmine con Sebastiano Mignosa. Nel corso della puntata del 17 aprile 2026, Simona Cannata ha raccontato di voler uscire dal programma con un uomo che le piace senza riuscire a spiegarne il motivo.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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