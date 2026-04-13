Uomini e Donne chi è Antonio | cognome età lavoro famiglia e social

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Antonio, di età non specificata, è uno dei cavalieri che ha partecipato alle ultime puntate dell’edizione 20252026. Non sono stati forniti dettagli sul suo lavoro, sulla famiglia o sui suoi profili social. La sua presenza nel programma ha suscitato interesse tra i telespettatori.

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Antonio è uno dei cavalieri che ha attirato l’attenzione nelle ultime puntate dell’edizione 20252026. La sua presenza in studio ha acceso il dibattito tra pubblico e protagonisti del programma, anche per le dinamiche legate alle sue conoscenze. Tra informazioni personali e percorso nel dating show di Maria De Filippi, emergono diversi dettagli su di lui. Chi è Olfa: cognome e passato della nuova dama Chi è Antonio del trono over di U&D. Antonio, il cui cognome è Marino, è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne nell’edizione 20252026. Nel corso delle puntate andate in onda tra marzo e aprile, ha iniziato a farsi notare all’interno del programma.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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