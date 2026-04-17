Union Berlin-Wolfsburg sabato 18 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’Union Berlin ha annunciato l’ingaggio di Marie-Louise Eta come allenatrice ad interim dopo l’esonero di Baumgart, che ha seguito la sconfitta contro l’Heidenheim. La squadra si prepara ora alla partita contro il Wolfsburg, in programma sabato 18 aprile 2026 alle 15:30. La sfida vedrà le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, con i pronostici che stanno attirando l’attenzione degli appassionati.

Il KO contro l’Heidenheim è costato il posto a Baumgart e l’Union Berlin ha deciso in vista della gara contro il Wolfsburg di scrivere la storia, ingaggiando Marie-Louise Eta come allenatrice ad interim. Sarà la prima storica volta per un tecnico donna in uno dei massimi campionati professionistici, in attesa di capire chi sarà il successore del tecnico ex. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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"Sarebbe bello se si aprissero strade e porte". Parola di Marie-Louise Eta che domani pomeriggio in occasione del match contro il Wolfsburg, come allenatrice ad interim dell'Union Berlino, entrerà nella storia della Bundesliga diventando la prima donna ad as facebook