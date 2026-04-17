Union Berlin-Wolfsburg sabato 18 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle 15:30 si terrà la partita tra Union Berlin e Wolfsburg. Dopo la sconfitta contro l’Heidenheim, l’allenatore è stato esonerato e al suo posto è stata nominata temporaneamente Marie-Louise Eta. La società ha scelto di intervenire in vista di questa sfida, affidando la guida tecnica a una nuova allenatrice ad interim. Le formazioni e le quote sono ancora da definire.

Il KO contro l’Heidenheim è costato il posto a Baumgart e l’Union Berlin ha deciso in vista della gara contro il Wolfsburg di scrivere la storia, ingaggiando Marie-Louise Eta come allenatrice ad interim. Sarà la prima storica volta per un tecnico donna in uno dei massimi campionati professionistici, in attesa di capire chi sarà il successore del tecnico ex. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Union Berlin-Wolfsburg (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate FC Heidenheim-Union Berlin (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 29 di Bundesliga che vede l’Union Berlin di Baumgart affrontare il fanalino di coda FC Heidenheim. FC Heidenheim-Union Berlin (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiTurno numero 29 di Bundesliga che vede l’Union Berlin di Baumgart affrontare il fanalino di coda FC Heidenheim. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: PREVIEW | 1. FC Union Berlin vs Wolfsburg: team news, lineups, predictions (Bundesliga 18/04); Il Bayern è pronto per il Real Madrid: 5-0 al St. Pauli in Diretta Streaming | DAZN IT; Diogo Leite occasione a zero: Milan in corsa, ma c'è concorrenza anche in Serie A; German Bundesliga: Risultati Live, Calendario e Classifiche. Pronostico Union Berlino vs Wolfsburg – 18 Aprile 2026La sfida di Bundesliga tra Union Berlino e Wolfsburg si giocherà il 18 Aprile 2026 alle 15:30 nello storico Stadion An der Alten Försterei. È una partita che ... news-sports.it Bundesliga, l'Union Berlino batte di misura il Wolfsburg e si avvicina alla salvezzaIn Bundesliga terza sconfitta consecutiva per il Wolfsburg, battuto in trasferta dall’Union Berlino che raccoglie la seconda partita di fila. A decidere la sfida dello stadio Alte Forsterei è ... tuttomercatoweb.com LES RÉSULTATS DE SRL GAME ALLEMAGNE: Bundesliga SRL Heidenheim 1-0 Union Berlin • 21 2nd Dortmund 1-0 Bayer Leverkusen • 21 2nd St Pauli 0-1 B. Munich • 20 1st Leipzig 0-1 Monchengladbach • 20 1st Wolfsburg 1-1 E. Frankfurt • 21 2nd - facebook.com facebook