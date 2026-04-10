FC Heidenheim-Union Berlin sabato 11 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 11 aprile 2026 alle 15:30 si disputa la partita tra FC Heidenheim e Union Berlin nel turno numero 29 della Bundesliga. La sfida vede l’Union Berlin, allenata da Baumgart, affrontare la squadra ultima in classifica. Sono state pubblicate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici relativi a questo incontro. La gara si svolge in un momento di particolare attenzione per la classifica e le motivazioni delle due squadre.

Turno numero 29 di Bundesliga che vede l’Union Berlin di Baumgart affrontare il fanalino di coda FC Heidenheim. La squadra di Schmidt ha rischiato di tornare alla vittoria dopo mesi in quel di Monchengladbach, ma l’amaro finale sembra essere un segnale di resa per una squadra che deve recuperare 9 punti in 6 giornate sulla zona playout. Encomiabile l’impegno dei rossoblu ma i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - FC Heidenheim-Union Berlin (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici FC Heidenheim-Union Berlin (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 29 di Bundesliga che vede l’Union Berlin di Baumgart affrontare il fanalino di coda FC Heidenheim. Borussia Monchengladbach-FC Heidenheim (sabato 04 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Borussia Monchengladbach di Polanski è impegnato in casa contro l’FC Heidenheim fanalino di coda del torneo in questa gara valevole per il turno...