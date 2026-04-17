Unatras proclama blocco autotrasporto lunedì comunicazione a Garante

Unatras ha annunciato il blocco dei servizi di autotrasporto, con una comunicazione prevista per lunedì alla Commissione di Garanzia per lo sciopero. La decisione riguarda le modalità di attuazione dello sciopero, che saranno comunicate nel rispetto delle normative vigenti. La proclamazione del fermo dei servizi si inserisce in un'azione collettiva annunciata dall'associazione di categoria.

Unatras ha proclamato il fermo dei servizi di autotrasporto. Le modalità, nel rispetto della normativa vigente, saranno definite e comunicate alla Commissione di Garanzia per lo sciopero nella giornata di lunedì 20 aprile. È una decisione sofferta ma inevitabile di fronte alla preoccupante e inspiegabile insensibilità da parte del Governo. Lo dichiara Paolo Uggè, presidente Fai e Unatras dopo la riunione del Comitato esecutivo. I problemi "ci sono e sono evidenti", sottolinea Uggè. "L'autotrasporto è oggi drammaticamente penalizzato: il caro gasolio ha determinato un aggravio fino a 40 centesimi al litro per ogni impresa dal momento che 20 centesimi sono venuti meno per la mancata compensazione dei crediti verso lo Stato prevista dalla normativa europea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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