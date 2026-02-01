Un’opera anonima di fine Quattrocento, custodita nella National Gallery di Londra, ha suscitato una vera rivoluzione online. Dopo il simbolo romano, un’opera sconosciuta rappresenta Putin e diventa il centro di discussioni e polemiche. Il quadro, di cui si sa molto poco, ha acceso un dibattito acceso tra chi lo vede come una critica politica e chi invece lo interpreta in modo diverso. La sua presenza in un’istituzione così importante ha attirato l’attenzione di molti, creando un fermento tra appassionati e curiosi.

Un’opera anonima di fine Quattrocento, custodita nella National Gallery di Londra, ha scatenato un’onda di reazioni inaspettate su internet. Il dipinto, attribuito a Gentile Bellini e raffigurante il cardinale Bessarione in preghiera con due confratelli, è stato oggetto di un’interpretazione che ha superato i confini dell’arte e del dibattito storico. Alcuni utenti, osservando con attenzione il volto di uno dei due monaci in abito bianco, hanno riconosciuto in lui una straordinaria somiglianza con Vladimir Putin, presidente della Federazione russa dal 1999. L’immagine, circolata in forma di screenshot e meme, ha generato un dibattito che oscilla tra ironia, critica politica e interrogativi sull’uso dell’arte come specchio della contemporaneità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo il simbolo romano, un’opera anonima evoca Putin in centro a Londra: arte politica tra mistero e controversie.

