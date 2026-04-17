Un sito può dirti se tuo nonno era nazista | la piattaforma che sta facendo discutere in Germania

Una nuova piattaforma digitale in Germania permette di verificare, attraverso l’intelligenza artificiale, se un antenato era affiliato al Partito Nazionalsocialista. Il progetto, annunciato dal quotidiano locale, ha suscitato discussioni tra gli esperti e il pubblico. La piattaforma si basa su dati storici e consente agli utenti di inserire informazioni sui propri parenti per ottenere risposte automatiche. Il dibattito riguarda l’uso di questa tecnologia in ambito storico e familiare.

Il quotidiano tedesco Die Zeit ha lanciato una piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale che consente di verificare l’eventuale appartenenza dei propri familiari al Partito Nazionalsocialista. Attraverso l’analisi di milioni di documenti originali, lo strumento offre la possibilità di rintracciare i nomi di padri, nonni o bisnonni all’interno degli elenchi ufficiali degli iscritti al regime di Adolf Hitler. Questa iniziativa trasforma radicalmente l’accesso alla memoria storica, rendendo immediata una ricerca che in precedenza richiedeva complessi e lunghi iter burocratici presso gli archivi federali. Il sistema attinge a una...🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Un sito può dirti se tuo nonno era nazista: la piattaforma che sta facendo discutere in Germania Notizie correlate Fran Garcia, il terzino spagnolo che sta facendo discutere la LigaIl Real Madrid sta vivendo una fase di attenzione interna sulla gestione tecnica, l’equilibrio tra seniorità e promesse del vivaio e l’impatto delle... Leggi anche: Catania, cane addestrato a buttare i rifiuti per strada: la storia che sta facendo infuriare (e discutere) tutti