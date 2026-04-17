Un Posto al Sole spoiler 17 aprile 2026 | decisione difficile per Serena Nunzio deve affrontare…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 17 aprile 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Serena dovrà prendere una decisione difficile dopo aver parlato con il padre delle gemelle. Lei ha rivolto diverse domande a Maurizio ma lui non ha voluto dirle nulla. Dopo un periodo di profonda crisi le cose tra Ornella e Raffaele ultimamente sembrano andare decisamente meglio. Lui però cercherà di tenere la sua sfera professionale fuori dalla sua vita con la moglie per evitare altre tensioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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