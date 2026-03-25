Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026. Nella puntata precedente del 25 marzo 2026. Mercoledì 25 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Roberto tenta di costruire un rapporto con la figlia. Greta si ritrova a fare i conti con l’uomo che, nel recente passato, aveva scombussolato la sua vita di coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 26 marzo 2026: Manuela è in difficoltà

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