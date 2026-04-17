Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 20 al 24 aprile 2026, Stefano Mori si avvicina alle vite di Greta Fournier e Roberto. Greta, ancora provata dalla morte del suo compagno Eduardo e dai problemi con la figlia Cristina, si trova a confrontarsi con le mosse di Mori che si inseriscono nella sua quotidianità. La trama si concentra sulle tensioni e i cambiamenti che coinvolgono i personaggi principali durante questa settimana.

© US Rai Nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole, Stefano Mori si insinua sempre di più nella quotidianità di Greta Fournier, ancora in preda ai sensi di colpa per la morte del compagno Eduardo e per la crisi sorta con la figlia Cristina. Tuttavia, la presenza dell’uomo finisce per indisporre anche Roberto Ferri, che cerca di allontanarlo anche dalla sua vita professionale. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: Stefano Mori si insinua sempre di più nelle vite di Greta e Roberto

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