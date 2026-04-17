Nelle ore precedenti alla partita al Mapei Stadium, si sono svolti due convegni a Sassuolo e Como, mentre le auto partecipanti si sono fermate a causa di un incidente sulla A1. L’incidente ha coinvolto le vetture di Carnevali e Suwarso, ostacolando la mobilità nelle zone interessate. La presenza di queste figure durante gli eventi ha attirato l’attenzione di alcuni partecipanti, che si sono trovati coinvolti nel traffico improvviso.

Talento, giovani, progettualità nel calcio. E anche la crisi italiana. Si parla di questo e altro nella pancia del Mapei Stadium di Reggio Emilia, qualche ora prima della sfida tra Sassuolo e Como. “Generazione S. Il calcio del futuro tra modelli, idee e responsabilità” è il titolo del convegno. I due club hanno tanto in comune riguardo alle tematiche trattate. Sul palco, solo il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, con l’ad e direttore dello sviluppo globale del Gruppo Mapei, Veronica Squinzi, seduta in prima fila. L’ad neroverde Giovanni Carnevali e il presidente del Como Suwarso avrebbero dovuto essere anche loro sul palco, se non fossero bloccati sull’A1 a causa di un incidente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un incidente sulla A1 blocca Carnevali e Suwarso: al convegno di Sassuolo e Como partecipano... dalle auto

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