Migranti scandalo nella Ravenna Pd | modulo precompilato per evitare i rimpatri
A Ravenna, alcuni membri del Pd sono finiti sotto inchiesta perché avrebbero usato moduli già pronti per evitare i rimpatri dei migranti. Questo fatto ha sollevato molte polemiche, dato che si sospetta abbiano falsificato le certificazioni di inidoneità alla vita nei centri di rimpatrio. Un esempio concreto riguarda le firme apposte sui documenti, che secondo le indagini sarebbero state falsificate per facilitare la permanenza dei migranti irregolari.
Tutti al servizio degli immigrati, anche lo Stato. La sinistra, da sempre scatenata all’insegna del “tutti dentro”, regala un’altra perla: a Ravenna, comune amministrato a lungo da Michele De Pascale, oggi governatore Pd dell’Emilia Romagna, è spuntato un modulo precompilato per le visite mediche anti-rimpatrio. Il caso ha fatto parecchio rumore: secondo un’indagine condotta dai pm Daniele Barberini e Angelo Scorza, come ricorda il Tempo, sei infettivologi del Santa Maria delle Croci avrebbero falsificato più di un certificato per non far rimpatriare dei migranti irregolari. Un medico, per esempio, avrebbe dichiarato la malattia di un extracomunitario per non farlo portare al Cpr. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Immigrati, scandalo nella Ravenna Pd: modulo precompilato per evitare il rimpatrio
A Ravenna, Michele De Pascale, sindaco del Pd, ha firmato un modulo precompilato destinato a tutelare gli immigrati, provocando scalpore.
La rete dei collettivi e il modulo per i medici per evitare i Cpr ai migranti: cosa rivelano le carte
A Ravenna, sei medici sono stati indagati per aver impedito ai migranti di entrare nei Cpr, un fatto che ha suscitato molte polemiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Medici indagati: certificati falsi per liberare i criminali dai Cpr; Migranti, visite anti-rimpatrio: indagati sei medici all’ospedale di Ravenna; Migranti, ipotesi di certificati anti-rimpatrio: almeno sei medici indagati a Ravenna; Vicinanza piena. Lo scudo del governatore emiliano sui medici pro-migranti.
A Rosarno i lavoratori migranti non hanno mai avuto una casa Lo scandalo della Calabria: tra sgomberi infiniti e piani falliti, migliaia di persone restano senza un tetto. È il paradosso di un sistema che preferisce le tendopoli provvisorie agli appartamenti gi facebook