Un B&B di Como chiuso per droga

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine di Como hanno condotto una serie di controlli in diverse attività commerciali situate tra Como, Olgiate Comasco, Cantù e Lurate Caccivio. Tra queste, un bed and breakfast è stato chiuso per motivi legati a presunte attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni fanno parte di un'azione più ampia volta a verificare il rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

La polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli sulle attività soggette a licenza di pubblica sicurezza, passando al setaccio nella giornata di ieri diversi esercizi tra Como, Olgiate Comasco, Cantù e Lurate Caccivio. Un’operazione capillare che ha coinvolto sale giochi, bar, negozi di.🔗 Leggi su Quicomo.it TGPrealpina 20/02/2026 | Controlli in centro: chiusi due negozi Notizie correlate Como, l'ospite spaccia droga: chiuso un B&B in via MilanoComo, 17 aprile 2026 – A gennaio, tramite l'app YouPol, alcuni cittadini avevano segnalato alla polizia la presenza di una possibile attività di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un B&B di Como chiuso per droga; Como, l'ospite spaccia droga: chiuso un B&B in via Milano; Controlli della Polizia in provincia: chiuso un B&B per 10 giorni; Como, ispezionate dalla Polizia di Stato di Como 8 attività in provincia, soggette a licenza di P.S. La Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza chiude un B&B. - Questura di Como | Polizia di Stato. Como, l'ospite spaccia droga: chiuso un B&B in via MilanoIl titolare non aveva trasmesso alla Questura i dati dell'alloggiante: il Questore sospende l'attività per dieci giorni. La segnalazione del sospetto traffico fatta traminete app YouPol ... msn.com Controlli della Polizia in provincia: chiuso un B&B per 10 giorniIspezionate otto attività soggette a licenza di pubblica sicurezza, nessuna irregolarità riscontrata negli esercizi commerciali ... ciaocomo.it L'Inter, dopo il brivido iniziale, sale in cattedra e batte 4-3 il Como. I nerazzurri hanno chiuso la lotta Scudetto Dicci la tua rispondendo al sondaggio! - facebook.com facebook