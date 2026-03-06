In Turchia, sia la maggioranza che l'opposizione si oppongono all'intervento militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. I curdi hanno smentito di essere coinvolti in operazioni di terra legate a questa escalation. Prima che venisse intercettato un missile diretto verso il territorio turco, altri ordigni erano stati segnalati, ma senza conferme ufficiali.

Prima che venisse intercettato un missile diretto verso la Turchia, e ancor prima di quello finito nell’exclave azera di Nakhchivan, al confine con la Turchia, tutti i partiti turchi hanno manifestato attraverso dichiarazioni scritte la propria contrarietà all’attacco israelo-americano contro l’Iran. Non solo il partito della Giustizia e Sviluppo, AKP, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il partito di estrema destra del Movimento Nazionalista MHP, partner di minoranza della coalizione di governo, ma anche tutti i partiti di opposizione hanno dichiarato di opporsi al conflitto israelo-americano contro il regime iraniano. Dopo che, peraltro, Erdogan aveva inviato a Teheran le condoglianze della Turchia per l’uccisione della Guida Suprema Alí Khamenei, anche i leader politici dell’opposizione hanno chiesto un ritorno alla diplomazia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turchia, maggioranza e opposizione contrari all’intervento Usa-Israele contro l’Iran. I curdi smentiscono operazioni di terra

Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato». Media Usa: «Iniziata l’offensiva di terra, migliaia di curdi in Iran» – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran, il conflitto rischia di coinvolgere sempre più da vicino anche l’Europa e la Nato.

Leggi anche: Trump: «L'Iran era fuori controllo, ci avrebbero attaccato». I media Usa: «Presto un'offensiva di terra dei curdi». Ma non c'è conferma?La giornata: un missile verso la Turchia intercettato dalla Nato

Una selezione di notizie su Turchia maggioranza e opposizione....

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Siamo sull’orlo dell’abisso. L'attacco Usa è fuori dal diritto internazionale. L'intervento di Crosetto al Senato; Se cade il regime, l’Iran potrebbe dividersi; Guerra nel Golfo, Crosetto alla Camera: Gli Usa hanno agito fuori del diritto internazionale.

Non siamo in guerra. Crosetto in Parlamento sull’Iran: Usa e Israele fuori dal dirittoPremier in radio: guardia altissima su ripercussioni sull’Italia. Tajani in aula: una nave a Cipro, chiusa per ora ambasciata a Teheran ... repubblica.it

ISRAELE vs TURCHIA?/ Erdogan vuole la pace con Teheran e non darà l’assenso alle basi Usa contro l’iranIn Israele si parla di Turchia come obiettivo dopo l’Iran, ma Erdogan è amico di Trump e tiene i contatti con Teheran. Anche se teme un'iniziativa dei curdi ... ilsussidiario.net

Napoli, manifestazione pro Usa e Israele degli studenti iraniani - Il presidio davanti al Consolato amricano. Le bandiere di Teheran sventolano assieme a quelle statunitensi e israeliane @TgrRai x.com

Guerra USA-Israele contro l'Iran: segui Europe Today per ultimi sviluppi e reazioni. In diretta dalle 8, ora di Bruxelles. #EuropeToday https://l.euronews.com/iFgB - facebook.com facebook