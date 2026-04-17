Trump contro l’Italia nel giorno in cui Meloni si riscopre volenterosa

Oggi si registra una nuova presa di posizione del presidente statunitense, che su Truth ha condiviso un articolo del Guardian risalente a fine marzo. Nel testo, si evidenzia come gli Stati Uniti abbiano accusato l’Italia di non aver concesso l’uso della base di Sigonella ai propri jet nei giorni scorsi. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, mentre il governo italiano ha mostrato una maggiore disponibilità.

«Italy wasnt’t there for us, we won’t be there for them!». Su Truth il presidente statunitense Donald Trump torna a criticare l’Italia pubblicando un articolo di fine marzo del Guardian che parla della mancata concessione dell’utilizzo della base di Sigonella ai jet statunitensi nei giorni scorsi. «L’Italia non ci ha sostenuto, quindi noi non sosterremo loro!», scrive. È il terzo attacco in pochi giorni all’Italia da parte del presidente statunitense. Ma è il primo in cui nel mirino c’è il Paese, non il capo del governo. Infatti, martedì le dichiarazioni al Corriere della Sera contro Giorgia Meloni, che «non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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