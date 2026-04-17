A Trieste, un giovane di 19 anni, all’epoca richiedente asilo e senza una dimora stabile, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere in primo grado d’appello per aver commesso una rapina nel gennaio 2025 in via Foscolo. L’episodio ha coinvolto una signora con la stampella, vittima dell’aggressione. La condanna è stata decisa dal tribunale dopo il processo che ha esaminato i fatti accaduti in quella giornata.

Un diciannovenne, all’epoca dei fatti richiedente asilo e privo di una dimora stabile, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione in primo grado d’appello per la rapina avvenuta nel gennaio 2025 in via Foscolo a Trieste. Il provvedimento, emesso a seguito di un giudizio abbreviato, ha sancito la condanna dell’uomo che aveva colpito una signora anziana che camminava con l’aiuto di una stampella sotto i portici della città. L’iter giudiziario tra aggravanti e tentativi di patteggiamento. Il percorso legale che ha portato alla sentenza ha il rifiuto da parte del giudice per le indagini preliminari di accogliere la proposta di patteggiamento avanzata dalla procura, che prevedeva una pena di due anni e mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, rapina alla signora con la stampella: condanna per il giovane

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