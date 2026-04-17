Tredici colpi stesso schema | così l’indagine ha collegato Friuli e Veneto

Questa mattina, all’alba, i carabinieri hanno eseguito un blitz in due regioni, arrestando alcune persone coinvolte in una serie di furti in abitazione. Le indagini hanno collegato tra loro 13 episodi, tutti caratterizzati dallo stesso metodo. Le rapine si sono verificate nel Friuli e nel Veneto, con un copione ripetuto in modo identico. L’operazione ha portato alla scoperta di un circuito di attività illecite legate a questi reati.

Blitz dei carabinieri all’alba di oggi, venerdì 17 aprile. Un'operazione che ha messo fine a una serie di furti in abitazione che, per settimane, avevano seguito sempre lo stesso copione tra Friuli e Veneto. Cinque le persone coinvolte: per quattro si sono aperte le porte del carcere, una è.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sorrento: l’incubo dei corrieri, tre volte stesso schema e stesso finale. terzo arresto dei Carabinieri per un 42enne Mastantuono ripete lo stesso schema2026-03-05 01:54:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: “Non ho avuto i miei primi sei mesi...