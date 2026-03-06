Sorrento | l’incubo dei corrieri tre volte stesso schema e stesso finale terzo arresto dei Carabinieri per un 42enne

A Sorrento, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni di Torre Annunziata, coinvolto in tre episodi identici di tentato furto ai danni di corrieri. In ciascun caso, l'uomo ha cercato di sottrarre portafogli da furgoni in transito. Il suo terzo arresto è avvenuto dopo un tentativo di furto simile, questa volta concluso con l'arresto.

