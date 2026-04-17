Tre famiglie in 18 mesi di vita si cerca un’adozione sincera e definitiva per Shila

In 18 mesi di vita, Shila ha vissuto con tre diverse famiglie, tutte le quali hanno deciso di non proseguire con l’affidamento. La bambina, che ora ha questa età, ha già sperimentato più cambi di quanto si possa immaginare in così poco tempo. Ora si cerca un'adozione stabile e definitiva, con l’obiettivo di offrirle un ambiente duraturo e sicuro.

Ha solo 18 mesi ma in questo poco tempo della sua vita ha già conosciuto tre famiglie. E tutte e tre si sono disfatte di lei. Questa è la triste storia di Shila, trovata circa un mese fa su una strada a scorrimento veloce, che vagava persa e disorientata, in grave pericolo.Dopo la messa in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Si cerca un’adozione per Gruviera, un cane di piccola taglia lasciato solo in stradaHa solamente 2 anni, è un simil Jack Russell, è terrorizzato dagli altri cani con cui convive attualmente nel canile rifugio di Chieti.

Mario cerca casa: cucciolo nero di 6 mesi, pronto per una nuova vitaIl cucciolo Mario, un cane nero di taglia medio-piccola e circa sei mesi di età, attende con urgenza una famiglia che possa accoglierlo.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Disegniamo l’arte, appuntamento per famiglie al MDT; Tirrenia, ci siamo! Sabato 18 aprile la Finale DCP di Primo Livello, ospiti speciali e tanta allegria; Laboratori gratuiti per le famiglie alla Fondazione Pasquinelli; Bonus sociale luce e gas, news e informazioni utili.

Minori allontanati dalle famiglie: 18 regole per fare meglioL’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, presenta un documento in 18 punti per fare chiarezza sulle regole già previste dalla legge nei casi di prelevamento di minori, ... vita.it

Far Giocare Insieme Una, Due, Tre Famiglie alla volta, Nonni con Nipotini, Bambini di età diverse... Con i Giochi che Vi Disegno, è la mia Vita. Che mi mettiate in una Fiera da 60.000 persone al giorno o in una piazza dietro casa, quello farò:) E Vi Ringrazierò facebook

Maltempo, crolla un muro di contenimento nel Potentino: evacuate tre famiglie x.com