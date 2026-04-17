Trail Runnig presentata la Zero Mille | un percorso tra mare e cielo

È stata annunciata ieri nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi la Zero Mille Trail Running 2026, un percorso che si svolge tra mare e cielo su Monte Cuccio a Palermo. L'evento propone una sfida estrema oppure una passeggiata tra i paesaggi panoramici della zona. Si tratta di una competizione che combina elementi di endurance e natura, con un itinerario che attraversa diverse quote e ambienti.

Una sfida estrema o una passeggiata rigenerante tra i panorami mozzafiato di Monte Cuccio a Palermo: è questo e molto di più la Zero Mille Trail Running 2026, evento presentato ieri nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi. La manifestazione, in programma il prossimo 10 maggio, si preannuncia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Carl Barks Legacy through Goin' Quackers Notizie correlate Un borgo medievale tra mare e cielo: la gemma nascosta della SiciliaLa gemma nascosta della Sicilia: un borgo mozzafiato che sembra emergere tra mare e cielo. Leggi anche: Quella linea sottile tra cielo e mare Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Presentata la terza edizione della Zero Mille Trail Running 2026, Da Palermo a Monte Cuccio tra Mare e Cielo; 8 giorni alla Liuc Run 2026, powered by Running People; L’ART x Salomon: running e…design automobilistico; L’attesa è finita: si torna a volare con la Milano Linate Runway Run 2026. Genova: presentata la quarta edizione di Alvi Trail Liguria, la gara di ultra trail runningÈ stata presentata questa mattina nella Sala della Trasparenza la quarta edizione di Alvi Trail Liguria, la gara di ultra trail running che attraversa l’Alta Via dei Monti Liguri e l’Alta Via delle ... lamilano.it Tutte le gare di trail running da correre in Italia a maggioEntra nel vivo la stagione del trail, ecco gli appuntamenti in programma a maggio ... msn.com Questa maglietta tecnica da donna è perfetta per il trail running e le attività outdoor. Il suo tessuto innovativo garantisce un'eccellente traspirazione, mantenendo la pelle asciutta anche durante gli sforzi più intensi. Progettata da CMP, offre comfort e libertà di m - facebook.com facebook