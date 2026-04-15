Quella linea sottile tra cielo e mare

Da lecceprima.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci dell'alba, il mare si presenta calmo e avvolto nel silenzio, mentre la linea tra cielo e acqua si distingue chiaramente. La Torre Sabea si erge sulla costa, dominando il paesaggio di Gallipoli. In questo momento, l’atmosfera è caratterizzata solo dal quieto abbraccio tra mare e cielo, senza altri suoni o movimenti visibili. La scena cattura un tratto di tranquillità che si ripete ogni giorno lungo questa costa.

GALLIPOLI - “Gallipoli, Torre Sabea. Il silenzio, il mare calmo alle prime luci dell'alba, quella linea sottile tra cielo e mare, il silenzio e soltanto i pensieri che spariscono nel blu infinito”. Lo scatto è di Antonio Provenzano di Alezio. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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