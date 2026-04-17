Il Liverpool ha annunciato che Hugo Ekitike dovrà fermarsi a causa di un grave infortunio. L’attaccante francese non potrà partecipare alle ultime partite di questa stagione e salterà anche il prossimo Mondiale. La società ha comunicato la durata dell’assenza, che durerà diversi mesi, senza fornire ulteriori dettagli sulle conseguenze a lungo termine. La notizia ha suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Liverpool ha ufficializzato il grave infortunio di Hugo Ekitike, il cui stop forzato ai giochi comporterà l’assenza del francese sia per la fase finale della stagione che per il prossimo Mondiale. Il giocatore si è accasciato durante il ritorno dei quarti di Champions League contro il PSG, precisamente al minuto 27, dopo un movimento esplosivo su un lancio di Szoboszlai. Il dramma clinico e l’impatto sul roster francese. Gli esiti delle scansioni mediche effettuate dopo l’accaduto hanno sancito la gravità della situazione: si tratta di una rottura del tendine d’Achille. L’episodio, avvenuto durante lo scontro con il PSG che ha il Liverpool soccombere per 0-2, ha costretto l’attaccante a lasciare il rettangolo verde in barella dopo meno di mezz’ora di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia per Ekitike: stop terribile, salta il Mondiale

Notizie correlate

Leggi anche: Infortunio Ekitike, che tegola per il Liverpool e per la Francia: lo stop è serissimo, salta il Mondiale!

Infortunio Rodrygo, che tegola per il Real Madrid! Grave stop per il brasiliano, salta il MondialeCalciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: L'infortunio di Ekitike è grave, salta i Mondiali con la Francia: la conferma ufficiale di Deschamps; Infortunio grave per Ekitike: niente Mondiale con la Francia!; Infortunio Ekitike, che tegola per il Liverpool e per la Francia: lo stop è serissimo, salta il Mondiale!.

Infortunio Ekitike (Liverpool), si teme lungo stop: Mondiali 2026 a rischioDurante la gara di ritorno dei quarti di Champions League tra Liverpool e Psg, Hugo Ekitike è stato costretto ad abbandonare la sfida dopo nemmeno mezz'ora. Per l'attaccante francese dei Reds, uscito ... sport.sky.it

Infortunio Ekitiké, pessime notizie per Slot e non solo: anche Deschamps è in ansia. L’attaccante rischia di saltare il Mondiale?Infortunio Ekitiké, pessime notizie per Slot e non solo: anche Deschamps è in ansia. L’attaccante rischia di saltare il Mondiale? calcionews24.com

Giorgio de Chirico 'Horses of Tragedy (I cavalli della tragedia)' - 1935. #art #arts #modernarts #sulrealism x.com

Tragedia nella serata di oggi a Sarno, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in via San Valentino, nei pressi del mercato ortofrutticolo. La vittima è M.F. un 44enne residente a San Valentino Torio, che, secondo le prime in - facebook.com facebook