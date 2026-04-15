Infortunio Ekitike che tegola per il Liverpool e per la Francia | lo stop è serissimo salta il Mondiale!

Un grave infortunio ha coinvolto l’attaccante di nazionalità francese, che si è infortunato durante un allenamento. La lesione ha richiesto immediati accertamenti medici e l’intervento chirurgico. Le prime diagnosi indicano un infortunio muscolare di elevata gravità, con una prognosi di diverse settimane di inattività. La notizia è stata comunicata ufficialmente dai rispettivi club e dalla federazione nazionale, che hanno annunciato l’esclusione del giocatore dal prossimo campionato mondiale.

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