Traffico Roma del 17-04-2026 ore 20 | 30

Alle 20:30 del 17 aprile 2026, nella zona di Roma, si è verificato un incidente sulla strada statale Pontina tra Tor de' Cenci e altre località. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la situazione e la viabilità. Il traffico risulta rallentato e si consiglia di evitare quella tratta o di utilizzare percorsi alternativi.

Luceverde Roma Bentrovati a causa di un incidente ci sono quelle sulla Pontina da Tor de' Cenci a Castel Romano in direzione di Pomezia sempre per incidente si procede ancora a rilento sulla Flaminia da Corso di Francia via di Grottarossa Verso il raccordo incidente anche su via di Casal del Marmo in corso momentanea deviazioni per il traffico tra via della Palmarola e il grande raccordo anulare prima di chiudere disegnano che per l'intera giornata di domani la linea C della metropolitana sarà sospesa tra le stazioni di giardinetti e di Pantano lo stop Si rende necessario per consentire alcuni interventi sui binari in sostituzione le navette bus mc9 per i dettagli di queste delle altre notizie potete come sempre consultare il sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-04-2026 ore 20:30 Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300 Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 20:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 17-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code a tratti tra Casilina e doppia trafficato anche il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuovo maxi cantiere tra Torrevecchia e Ottavia: scattano chiusure, sensi unici e bus deviati. La mappa dei divieti; Roma-Firenze, stop ai treni per un weekend: cosa cambia con l’ERTMS; Roma, auto in fiamme sulla Tangenziale Est: traffico in tilt al Verano e code chilometriche verso San Giovanni; Weekend capitolino tra grandi eventi, concerti e sport: le principali modifiche al traffico di Roma fino al 12 aprile. Traffico Roma del 17-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati a causa di un incidente ci sono quelle sulla Pontina da Tor de' Cenci a Castel Romano in direzione di Pomezia sempre per ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto in precedenza ... romadailynews.it Roma ti chiama, ma senza lo stress del traffico! Prenota almeno 2 notti allo Roma camping in town e la navetta A/R per il centro è inclusa. Sì, inclusa davvero: zero costi extra, zero pensieri! Tu goditi Roma tra monumenti, musei e gelati al volo, poi tor - facebook.com facebook Roma Mobilità (@romamobilita) / Posts / X x.com