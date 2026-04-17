Traffico Roma del 17-04-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 17 aprile 2026, si registra un incidente sulla Pontina, tra Tor de' Cenci e altre località. La strada presenta congestioni nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. La circolazione risulta rallentata e si consiglia di percorrere alternative o di prevedere possibili attese. La situazione è in evoluzione.

Luceverde Roma Bentrovati a causa di un incidente ci sono quelle sulla Pontina da Tor de' Cenci a Castel Romano in direzione di Pomezia sempre per incidente si procede ancora a rilento sulla Flaminia da Corso di Francia via di Grottarossa Verso il raccordo incidente anche su via di Casal del Marmo in corso momentanea deviazioni per il traffico tra via della Palmarola e il grande raccordo anulare prima di chiudere disegnano che per l'intera giornata di domani la linea C della metropolitana sarà sospesa tra le stazioni di giardinetti e di Pantano lo stop Si rende necessario per consentire alcuni interventi sui binari in sostituzione le navette bus mc9 per i dettagli di queste delle altre notizie potete come sempre consultare il sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-04-2026 ore 19:30 Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300 Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 04-02-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati ancora problemi per incidente in uscita dalla capitale su via Pontina permangono code da via Cristoforo Colombo a Tor de'... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo maxi cantiere tra Torrevecchia e Ottavia: scattano chiusure, sensi unici e bus deviati. La mappa dei divieti; Roma-Firenze, stop ai treni per un weekend: cosa cambia con l’ERTMS; Roma, auto in fiamme sulla Tangenziale Est: traffico in tilt al Verano e code chilometriche verso San Giovanni; Weekend capitolino tra grandi eventi, concerti e sport: le principali modifiche al traffico di Roma fino al 12 aprile. Traffico Roma del 17-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma trovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana la 24 ... romadailynews.it Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Viterbo code per lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo e l'uscita per Soriano nel Cimino si ... romadailynews.it Roma ti chiama, ma senza lo stress del traffico! Prenota almeno 2 notti allo Roma camping in town e la navetta A/R per il centro è inclusa. Sì, inclusa davvero: zero costi extra, zero pensieri! Tu goditi Roma tra monumenti, musei e gelati al volo, poi tor - facebook.com facebook Roma Mobilità (@romamobilita) / Posts / X x.com