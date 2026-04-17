Il traffico a Roma nel pomeriggio del 17 aprile 2026 si presenta molto intenso, con una lunga coda sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare. La congestione si estende lungo questa arteria principale, coinvolgendo diverse zone della zona circostante. La situazione è critica soprattutto tra le ore 18:30 e le ore successive, causando rallentamenti significativi agli spostamenti dei veicoli.

Luceverde Roma trovati intenso il traffico sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana la 24 rallentamenti e code a tratti carreggiata esterna dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud incolonnamenti su via del Foro Italico da viale Tor di Quinto a via dei Campi Sportivi in direzione della Salaria nel quadrante Sud code sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia stessa situazione sulla Pontina con quelle registrate da Tor de' Cenci a Castel Romano verso Pomezia ed è in corso una manifestazione con corteo tra Don Bosco e Quadraro che da Piazza dei...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-04-2026 ore 18:30

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