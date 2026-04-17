Il 17 aprile 2026 alle 16:30, la rete di trasporto di Roma registrava alcune criticità, secondo le informazioni fornite dal servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La situazione del traffico in quella fascia oraria indicava rallentamenti e congestioni in diverse zone della città, con dettagli aggiornati disponibili attraverso i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente code sulla Flaminia da Corso di Francia via di Grottarossa in direzione del raccordo ancora per incidente code sulla tangenziale est tra via Tiburtina Largo Passamonti in direzione di San Giovanni incolonnamenti per traffico in direzione opposta Quindi verso lo stadio Olimpico a partire da via Tiburtina e fino a via Salaria ed è da poco partita una manifestazione con corteo tra Don Bosco e Quadraro che da Piazza dei Consoli raggiungi a Parco Monte del grano percorrendo tra le altre via dei Consoli Piazza dei tribuni via Cincinnato il Largo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-04-2026 ore 16:30

Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300

Notizie correlate

Traffico Lazio del 16-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buon pomeriggio in provincia di Viterbo proseguono i lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo è Soriano nel Cimino dove si...

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Treni, lavori di manutenzione a Roma e nel Lazio: modifiche e bus sostitutivi fino a giugno; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Roma, auto in fiamme sulla Tangenziale Est: traffico in tilt al Verano e code chilometriche verso San Giovanni; Weekend capitolino tra grandi eventi, concerti e sport: le principali modifiche al traffico di Roma fino al 12 aprile.

Traffico Roma del 17-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire dalle 16:30 in programma una manifestazione ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico rallentato per lavori in corso sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro e Castel Madama in direzione Roma a Roma trafficata ... romadailynews.it

Roma ti chiama, ma senza lo stress del traffico! Prenota almeno 2 notti allo Roma camping in town e la navetta A/R per il centro è inclusa. Sì, inclusa davvero: zero costi extra, zero pensieri! Tu goditi Roma tra monumenti, musei e gelati al volo, poi tor - facebook.com facebook

Roma Mobilità (@romamobilita) / Posts / X x.com