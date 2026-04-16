Traffico Lazio del 16-04-2026 ore 17 | 30

Nel pomeriggio del 16 aprile 2026, alle 17:30, si registrano problemi di traffico in provincia di Viterbo a causa dei lavori in corso sul raccordo. La circolazione si svolge con alcune difficoltà, e le autorità raccomandano di prestare attenzione agli eventuali segnali e indicazioni sulla strada. Nessun incidente è stato segnalato in questa fase.

luce verde Lazio Buon pomeriggio in provincia di Viterbo proseguono i lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo è Soriano nel Cimino dove si transita a doppio senso di marcia su una carreggiata frequente la formazione di code andiamo in provincia di Latina dove per i lavori in corso sulla statale 156 dei Monti Lepini sono possibili rallentamenti nelle due direzioni tra prof e Priverno ci spostiamo a Roma abbiamo code per incidente su tutto il percorso del treno Urbano della A24 quindi dalla tangenziale al Raccordo Anulare traffico intenso segnalato anche sulle due carreggiate del raccordo anulare con code atlante in carreggiata interna...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-04-2026 ore 17:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della squadra; Latina, incassi da multe tra i più bassi del Lazio; Frana, riaprono A14, Statale 16, tangenziale di Termoli; Mafia, i risultati dei Governi in 15 anni: da arresto superlatitanti con Berlusconi al colpo al clan Senese di Meloni. Passando per l’operazione Stige di Conte e l’affaire Petrolmafie di Draghi. DATI, INFOGRAFICA E VIDEO. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a ... romadailynews.it Traffico Lazio del 15-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati situazione traffico sostenuto su diverse arterie del Lazio in questa mattinata partiamo dal Grande Raccordo Anulare Dov'è ... romadailynews.it Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei Carabinieri a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https://w facebook