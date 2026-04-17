Il traffico a Roma il 17 aprile 2026 alle 14:30 presenta diverse criticità, con alcune strade che risultano congestionate. La rete di mobilità urbana è monitorata attraverso il servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale su eventuali disagi o interruzioni. Le autorità consigliano di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire dalle 16:30 in programma una manifestazione con corteo tra al Don Bosco è il Quadraro possibili rallentamenti o deviazioni per la linea di bus da 558 M C domani stop ai treni per l'intera giornata lungo la tratta giardinetti Pantano per lasciare spazio a lavori di Rinnovo infrastrutturale il servizio Sara assicurato dalla novità bus mc9 che seguirà gli stessi orari del metro domenica spazio alla la manifestazione podistica è giunta la sua ventisettesima edizione il piano viabilità e trasporti e sul romamobilita.it https:storage.googleapis.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-04-2026 ore 14:30

Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300

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