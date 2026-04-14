Alle 17:30 del 14 aprile 2026, si segnala un tratto di traffico congestionato sulla A1 Roma-Firenze, con circa 3 chilometri di coda. La situazione si verifica in direzione nord, tra le aree di ingresso e uscita principali, causando rallentamenti e possibili disagi ai veicoli in transito. La luce verde indica che il traffico è consentito, ma si consiglia di prestare attenzione alle condizioni della strada e di pianificare eventuali alternative.

luce verde Lazio Buon pomeriggio sulle 1 Roma Firenze al momento troviamo 3 km di coda per un incidente tra il bivio per la diramazione di Roma nord e Ponzano romano-soratte direzione Firenze code anche per chi dalla barriera di Roma nord deve entrare sulla A1 per Firenze a Roma sul grande raccordo anulare abbiamo code per traffico e incidenti riuscite can say Salaria È tra la Bufalotta e la Casilina siamo sulla carreggiata interna andiamo in provincia di Viterbo e sulla A12 Roma Civitavecchia fino alle 20 di questa sera è chiuso lo svincolo di Monte Romano in entrata e in uscita in provincia di Rieti invece sulla statale 578 salto cicolana...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-04-2026 ore 17:30

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