dialogo tra futurismo espressionismo e surrealismo nelle visioni oniriche di eleonora rossi

Nel mondo delle arti visive, il dialogo tra il futurismo, l’espressionismo e il surrealismo si manifesta nelle opere di Eleonora Rossi, che esplora le visioni oniriche. Le sue creazioni rappresentano un intreccio di stili che riflettono le diverse influenze di queste correnti artistiche. La sua attenzione si concentra su immagini che sfuggono alla realtà immediata, invitando lo spettatore a cogliere aspetti invisibili.

Tutto ciò che non può essere colto con lo sguardo deve necessariamente essere osservato attraverso l’intuizione interiore, quella linea di coscienza inconsapevole in grado di emergere solo quando l’essere umano in generale, e l’artista in particolare, riesce a distaccarsi dal pragmatismo e dalla contingenza per immaginare dimensioni in cui l’anima possa scoprire tutto ciò che esiste sotto al velo del visibile. Per compiere questo tipo di percorso espressivo, per molti autori è necessario scegliere uno stile attraverso il quale rinunciare e distaccarsi dal legame con la realtà per tendere verso possibilità narrative differenti, in cui.... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

