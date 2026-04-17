TOTS Mania | Guida agli Obiettivi per Esposito Serie A e Intesa Eredivisie

Questa settimana il focus si concentra sulle opportunità di goal e assist in diverse competizioni. Tra le mete principali ci sono i giovani italiani in crescita, i top player della Eredivisie e i protagonisti scelti nel Team of the Season. Si analizzano le statistiche e le performance recenti per individuare gli obiettivi più promettenti per gli appassionati di fantasy football e scommesse sportive.

Questa settimana il menu è ricchissimo: si va dal talento emergente italiano alle stelle della Eredivisie, fino al pacchetto garantito del Team of the Season. 1. Menzioni d’onore TOTS: Francesco Pio Esposito (Argento). Un obiettivo rapidissimo, ideale per chi colleziona stelle d’argento o ha bisogno di XP per scalare il pass stagionale. Premio Finale: Francesco Pio Esposito (74 OVR). Scadenza: 5 giorni e mezzo circa.. Sfida Requisito Premio Giocane 2 Gioca 2 partite (qualsiasi mod.) con 1 italiano titolare. 1000 XP Segna in 2 Segna in 2 gare Squad Battles (min. Dilettante) con 1 della Serie A. Pacchetto Oro Vincine 2 Vinci 2 gare Squad Battles (min.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - TOTS Mania: Guida agli Obiettivi per Esposito, Serie A e Intesa Eredivisie Notizie correlate FC 26 TOTS Serie A: Lautaro e Modri? guidano l’XI titolare! La guida completa alla squadra della stagioneIl Team of the Season riconosce la costanza e il talento dei giocatori che si sono distinti per l’intero arco del campionato. Rinnovo Spalletti, intesa su durata del contratto e ingaggio: si lavora agli obiettivi di mercato. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, intesa totale sulla durata del contratto e sull’ingaggio: ora si ragiona sugli obiettivi di mercato.