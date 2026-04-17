A Torino il dibattito sul nuovo Piano Regolatore ha preso una piega diversa, concentrandosi ora sulle questioni legate alla responsabilità amministrativa e alla validità giuridica del documento. Il deputato ha espresso forti critiche nei confronti del piano, presentato recentemente dall’amministrazione comunale, sollevando dubbi sulla sua conformità normativa. La discussione si concentra ora sui possibili rischi di blocchi e caos normativo che potrebbero derivare dall’adozione di questa pianificazione urbanistica.

Il dibattito sull’urbanistica torinese si è improvvisamente spostato sul terreno della responsabilità amministrativa e della tenuta giuridica, dopo che il deputato Antonio Iaria ha mosso durissime critiche al nuovo Piano Regolatore presentato dall’assessore Mazzoleni. Al centro dello scontro non vi è solo una divergenza di visione sulla crescita della città, ma un interrogativo profondo sulla validità stessa dei modelli proposti, con il rischio che Torino possa ereditare le fragilità che hanno colpito la gestione edilizia di Milano. Le critiche tecniche del deputato Iaria sulla flessibilità del piano. La proposta urbanistica portata avanti da Mazzoleni è finita sotto la lente d’ingrandimento di Antonio Iaria, parlamentare con competenze specifiche nel settore dell’architettura e dell’edilizia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, piano urbanistico nel mirino: rischio blocchi e caos normativo

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