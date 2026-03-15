Serino | piano urbanistico dopo 38 anni di vuoto normativo

Il consiglio comunale di Serino ha approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale, dopo 38 anni di assenza di uno strumento regolatore. Questa decisione segna una svolta importante per il paese, che da tempo attendeva una pianificazione adeguata. La ratifica del piano rappresenta il primo passo concreto in vista di una gestione più strutturata del territorio comunale.

Il consiglio comunale di Serino ha sancito una svolta epocale approvando finalmente il Piano Urbanistico Comunale, uno strumento mancante dal 1988. Questa decisione, presa nella mattinata di domenica 15 marzo 2026, segna la fine di un vuoto normativo durato ben trentotto anni. L’approvazione non è solo un atto burocratico, ma rappresenta un cambio di passo radicale per l’intera comunità serinese, aprendo la strada a nuove dinamiche economiche e sociali. Il sindaco Vito Pelosi ha espresso aperta soddisfazione per questo risultato storico che pone le basi per uno sviluppo sostenibile del territorio. La fine di un vuoto di quasi quattro decenni. Per quasi quarant’anni, il tessuto urbano di Serino è rimasto privo di una pianificazione regolamentare aggiornata, creando un blocco strutturale per qualsiasi iniziativa di crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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