Tlc Fondo nazionale connettività | avviso da 700 mln per la banda ultralarga

È stato pubblicato un avviso per un bando che assegna oltre 700 milioni di euro per il Fondo nazionale per la connettività. Il fondo è destinato a finanziare interventi sulla banda ultralarga e viene gestito da Invitalia in collaborazione con il dipartimento per la trasformazione digitale. La procedura di selezione è aperta e le risorse sono destinate a progetti nel settore delle telecomunicazioni.

Al via il bando da oltre 700 milioni di euro per il Fondo nazionale per la connettività (Fnc), gestito da Invitalia in base all’accordo attuativo con il dipartimento per la trasformazione digitale. L’iniziativa, che punta a potenziare le infrastrutture di rete a banda ultralarga in Italia, rientra tra le misure previste dal Pnrr, e l’obiettivo del bando è incentivare gli investimenti privati nel settore delle telecomunicazioni, focalizzandosi sulla realizzazione di reti fisse ad alte prestazioni con capacità Gigabit. ”Con Fnc interveniamo su una situazione complessa che abbiamo ereditato dai precedenti esecutivi, caratterizzata...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Banda ultralarga, Rizzuti (FiberCop): "In Basilicata 302mila unità immobiliari raggiunte"? Banda ultralarga: fra Bari e Bat completata in 46 Comuni Open FiberDi seguito un comunicato diffuso da Open Fiber: Sono in fase di conclusione nelle province di Bari e BAT i lavori di Open Fiber previsti dal “ Piano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tlc: al via il bando da 700 mln per il Fondo Nazionale Connettivita'; Fondo Nazionale per la Connettività, bando da oltre 700 milioni per la rete Gigabit; Fondo Nazionale Connettività: al via il bando da 700 milioni per la banda ultralarga; Nasce il Fondo Nazionale per la connettività: la banda è sempre troppo stretta. Tlc: al via il bando da 700 mln per il Fondo Nazionale Connettivita'Invitalia e' l'ente attuatore. Butti: Modello efficace (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - Al via il bando da oltre 700 milioni di euro ... ilsole24ore.com Pnrr, Fondo nazionale per la connettività: arrivano 733 milioni per l'Italia. Gli obiettivi del progettoIl Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e Invitalia hanno sottoscritto l'accordo attuativo dedicato all'Investimento nel Fondo nazionale per la ... milanofinanza.it In convenzione con il cral tlc https://www.craltlc.it/index.php/catalogo-servizi/professione-casa facebook Il TLC di #uninsubria a Palermo per il meeting internazionale su #FacultyDevelopment e #innovazionedidattica. Presenti il Antonio Romeo, Francesca Ferrari, Stefano Bonometti e Letizia Ferri. Un confronto strategico per la qualità della docenza uninsub x.com