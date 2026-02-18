Open Fiber ha terminato i lavori di posa della banda ultralarga in 46 comuni tra Bari e Bat, a causa di un investimento dedicato al progetto

Di seguito un comunicato diffuso da Open Fiber: Sono in fase di conclusione nelle province di Bari e BAT i lavori di Open Fiber previsti dal “ Piano Italia a 1 Giga” per la connettività ultraveloce. A oggi l’infrastruttura a banda ultralarga è stata completata in 46 comuni, con la copertura complessiva di oltre 58mila civici (poco più di 100mila unità immobiliari) in modalità FTTH e FWA. L’intervento di digitalizzazione è finanziato fino al 70% dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata grazie al Piano Italia a 1 Giga: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Banda ultralarga: fra Bari e Bat completata in 46 Comuni Open Fiber

Banda ultralarga, Open Fiber accelera nel Barese e nella Bat: coperti 46 comuni e 58mila civiciOpen Fiber ha portato la banda ultralarga in 46 comuni tra Bari e Bat, coprendo circa 58 mila unità immobiliari.

La banda ultralarga connette l’AppenninoÈ stata inaugurata la nuova rete in banda ultralarga a Monghidoro, offrendo connessioni più veloci e affidabili alla comunità locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.