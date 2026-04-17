Ticket d' accesso ministro Mazzi | Vedremo se ci sono alternative Speranzon | Sì al contributo

Il ministro del Turismo ha dichiarato di prendere in considerazione l’ipotesi di un contributo d’accesso per Venezia, senza tuttavia escludere altre soluzioni. Durante un'intervista, ha affermato che si valuteranno diverse opzioni in relazione alla gestione dei flussi turistici. Un rappresentante di un’associazione ha invece espresso supporto all’introduzione di un contributo, confermando la disponibilità a questa misura.

Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, non si è detto contrario al contributo d'accesso per gestire i flussi turistici a Venezia, ma non ha nemmeno escluso la possibilità di sondare altre strade. «Ragioneremo col sindaco e con il sindaco che arriverà, vediamo se ci sono delle alternative e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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