The Days of NJPW #21 – La cintura sbagliata

Da zonawrestling.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 gennaio 2011, durante l’evento Wrestle Kingdom V al Tokyo Dome, si è verificato un incidente durante la presentazione delle cinture. In quel momento, è stata mostrata una cintura che non corrispondeva a quella assegnata ufficialmente al campione in carica. La confusione ha coinvolto il pubblico e i partecipanti, portando a chiarimenti successivi da parte degli organizzatori sulla corretta distribuzione delle cinture.

Il 4 gennaio 2011, al Wrestle Kingdom V al Tokyo Dome, in mezzo agli annunci del programma dell’anno, la New Japan Pro-Wrestling comunicò qualcosa che sembrava una nota amministrativa più che una notizia: avrebbe fatto il suo primo tour negli Stati Uniti a maggio, tre date sulla East Coast, e avrebbe introdotto un nuovo titolo per l’occasione. Si sarebbe chiamato IWGP Intercontinental Championship. Tra il pubblico del Tokyo Dome, quella notte, ci fu un applauso educato. Non entusiasmo vero — applauso educato. Il tipo di applauso che si riserva alle cose che sembrano ragionevoli ma non riescono ancora a scaldare qualcosa di preciso nel petto. Una cintura in più.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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