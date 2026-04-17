Terrore in volo per Carrie Ann Inaba | crisi medica e ospedale

Durante un volo diretto verso New York, Carrie Ann Inaba ha avuto un malore improvviso che ha provocato una crisi medica a bordo. La donna è stata assistita dai membri dell’equipaggio e successivamente trasportata in ospedale. La situazione ha causato disagio tra i passeggeri e ha interrotto temporaneamente il servizio di volo. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’ex giudice televisivo.

Un volo verso la metropoli di New York si è trasformato in un momento di estrema tensione per Carrie Ann Inaba, colpita da un malessere improvviso mentre si trovava a bordo dell’aeromobile. La giudice di Dancing With the Stars, che il 16 aprile ha condiviso le immagini del suo trasferimento in ambulanza, ha dovuto affrontare una crisi medica imprevista proprio durante il tragitto verso la città dove si stava recando per un impegno che le sta molto a cuore. Il peggioramento improvviso tra le turbolenze di volo. La gestione della salute personale è solitamente un compito che la cinquantottenne affronta con grande autonomia, supportata anche da un kit medico specifico per gestire le proprie condizioni croniche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore in volo per Carrie Ann Inaba: crisi medica e ospedale Notizie correlate Esplode un motore, terrore in volo! Cosa è successoUn boato improvviso, secco, quasi metallico, rompe la continuità del volo e trasforma un normale viaggio domestico in una sequenza sospesa tra paura... “Atterraggio di emergenza”. Terrore sul volo EasyJetMomenti di tensione su un volo EasyJet, costretto a tornare indietro a causa di forti turbolenze in volo.