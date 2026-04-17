Terremoto in Italia poco fa | magnitudo 3.5

Nelle prime ore di oggi in Italia si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5. La sequenza sismica ha interessato una delle zone più soggette a attività tellurica nel paese. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno attivato le procedure di sicurezza previste per questi eventi. La gente si è radunata all'aperto, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Una scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore di oggi, attirando l’attenzione degli esperti e riaccendendo il monitoraggio su una delle aree più attive dal punto di vista sismico. Nonostante i numeri non particolarmente elevati, c’è un dettaglio tecnico che rende questo evento diverso da molti altri e che spiega perché non sia stato percepito dalla popolazione. Il sisma è stato rilevato nella mattinata di venerdì 17 aprile 2026 nelle acque del Mar Tirreno Meridionale, nel tratto davanti alla costa calabrese tra Paola e Amantea. Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è avvenuta alle 07:16 con una magnitudo ML 3.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto in Italia poco fa: magnitudo 3.5 TERREMOTO FORTISSIMA SCOSSA NEL SUD ITALIA: REGISTRATA MAGNITUDO DI 5.9 Notizie correlate Leggi anche: Terremoto, scossa potentissima poco fa: magnitudo pesante Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa poco fa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Terremoto Friuli 1976, online il sito del 50° anniversario per il modello che ha fatto scuola in Italia; Stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto del 2016: Cdp sospende i pagamenti, la Ragioneria chiarisce; Campi Flegrei, la terra trema ancora: boato avvertito dai residenti; Basilicata: lieve scossa di terremoto poco fa. Terremoto a Pasqua in Italia: scossa di magnitudo 3.6 distintamente avvertitaMomenti di preoccupazione nella tarda mattinata del giorno di Pasqua: la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Gli aggiornamenti ... notizie.it Terremoti in Italia: sappiamo tutto, ma facciamo ancora troppo pocoL’Italia convive da sempre con i terremoti, eppure continua a oscillare tra consapevolezza e rimozione. Sappiamo con precisione sorprendente dove possono verificarsi eventi importanti, conosciamo la ... tomshw.it