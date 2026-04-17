Terni lo spettacolo ‘Maturina fantesca erede di Leonardo Da Vinci | Un regalo raffinato e divertente

A Terni, domenica 19 aprile alle 17.45, si terrà un evento al progetto Mandela nella sala della Casa delle Donne. Lo spettacolo si intitola ‘Maturina fantesca, erede di Leonardo Da Vinci’ ed è descritto come un’esperienza raffinata e divertente. L’iniziativa coinvolge un artista che ha scelto di interpretare un personaggio immaginario ispirato al celebre inventore e artista rinascimentale.

Il progetto Mandela ospita un evento d’eccezione, in programma domenica 19 aprile (ore 17.45) nella sala della Casa delle Donne. Nello specifico si tratta di 'Maturina fantesca, erede di Leonardo da Vinci', di e con Patrizia La Fonte acclamato dalla critica teatrale e nella gastronomia. Nato nel.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Maturina fantesca, erede di Leonardo Da Vinci” al Teatro di Documenti Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Terni, lo spettacolo ‘Maturina fantesca, erede di Leonardo Da Vinci: Un regalo raffinato e divertente; Maturina fantesca, la governante che svelò il genio di Leonardo da Vinci; ‘Maturina fantesca, erede di Leonardo da Vinci’: incontro con Patrizia La Fonte; Collestatte e Torreorsina verso l’autonomia: torneranno ad essere un Comune. Al Giunti Odeon di Firenze domani si celebra Leonardo Da Vinci - facebook.com facebook Leonardo da Vinci, Autoritratto, 1515 circa. Torino, Biblioteca Reale. Leonardo di ser Piero da Vinci, 15.04.1452. #leonardodavinci #rinascimento #genius x.com